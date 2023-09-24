Росіяни вгатили з авіації по Херсонщині: є загиблі

Армія РФ з авіації атакувала Берислав та Львове.

Сьогодні, 24 вересня, росіяни вдарили з авіації по Бериславу (Херсонська область). Загинула жінка.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Травмований поліцейський 1990 року народження. Поранення різного ступеню отримали 48-річний чоловік та 60-річна жінка.

"Усі постраждалі доправлені до лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу", – вказав Прокудін.

Через удар зруйновано приватні будинки. Крім того, був авіаудар по селу Львове. Загинув чоловік 67 років.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

14 вересня Олександр Прокудін повідомив, що з низки населених пунктів, які постійно обстрілюються російськими силами, оголошена обов’язкова евакуація людей.

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