Россияне ударили из авиации по Херсонщине: есть погибшие

Армия РФ из авиации атаковала Берислав и Львово.

Сегодня, 24 сентября, россияне ударили из авиации по Бериславу (Херсонская область). Погибла женщина.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Травмы получил полицейский 1990 года рождения. Ранения разной степени также получили 48-летний мужчина и 60-летняя женщина.

"Все пострадавшие доставлены в больницу. Медики оказывают им необходимую помощь", – уточнил Прокудин.

Из-за удара разрушены частные дома. Кроме того, был авиаудар по селу Львово. Погиб мужчина 67 лет.

Российские войска практически каждый день обстреливают деоккупированную часть Херсонской области и областной центр. Несмотря на доказательства и показания, Москва с самого начала полномасштабного вторжения отрицает целенаправленную атаку на гражданских.

14 сентября Александр Прокудин сообщил, что из ряда населенных пунктов, постоянно обстреливаемых российскими силами, объявлена обязательная эвакуация людей.

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