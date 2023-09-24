У Курську прогримів вибух: безпілотник атакував адмінбудівлю

Сьогодні, 24 вересня, невідомий безпілотник атакував центр Курська, влучивши в адміністративну будівлю.

Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт у Telegram.

Зазначається, що нібито український БПЛА атакував адмінбудівлю в Центральному окрузі міста. Подробиць удару наразі немає, однак росіяни кажуть про "незначно постраждав дах" будівлі.

Нагадаємо, 1 вересня російські пропагандисти повідомляли про атаку двома начебто українськими безпілотниками по місту Курчатов у Курській області.

Читайте також: