У Курську прогримів вибух: безпілотник атакував адмінбудівлю

Росіяни мовчать про наслідки.
Сьогодні, 24 вересня, невідомий безпілотник атакував центр Курська, влучивши в адміністративну будівлю.
Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт у Telegram.
Зазначається, що нібито український БПЛА атакував адмінбудівлю в Центральному окрузі міста. Подробиць удару наразі немає, однак росіяни кажуть про "незначно постраждав дах" будівлі.
Нагадаємо, 1 вересня російські пропагандисти повідомляли про атаку двома начебто українськими безпілотниками по місту Курчатов у Курській області.
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