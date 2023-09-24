Атаки ворога БПЛА: Гуменюк попередила про нову небезпеку

На півдні ворог активізує повітряний спосіб атак, попередили у ЗСУ.

Російські окупанти почали частіше атакувати безпілотниками по скупченнях цивільних людей у Херсонській області.

Про це попередила начальниця пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Вона застерегла, що окупаційні війська скидають безпілотники в місця скупчення людей, де видається гуманітарна допомога, розташовані гуманітарні штаби або коли люди просто повертаються із роботи додому.

"На Херсонському напрямку, безпосередньо у прифронтових територіях, ворог активізує повітряний спосіб атак. Оскільки контрбатарейно ми вибиваємо артилерійські потужності з лівого берега, вони частіше переходять на повітряні атаки, використовуючи авіацію і дрони, не лише ударні", - сказала вона.

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 23 вересня, російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками "Shahed-136/131". У Повітряних силах розповіли про напрямки ударів та кількість збитих дронів.

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