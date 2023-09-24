Атаки врага БПЛА: Гуменюк предупредила о новой опасности

На юге враг активизирует воздушный способ атак, предупредили в ВСУ.

Российские оккупанты стали чаще атаковать беспилотниками по скоплениям гражданских людей в Херсонской области.

Об этом предупредила начальница пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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Она предостерегла, что оккупационные войска сбрасывают беспилотники в места скопления людей, где оказывается гуманитарная помощь, расположены гуманитарные штабы или люди просто возвращаются с работы домой.

"На Херсонском направлении, непосредственно на прифронтовых территориях, враг активизирует воздушный способ атак. Поскольку контрбатарейно мы выбиваем артиллерийские мощности с левого берега, они чаще переходят на воздушные атаки, используя авиацию и дроны, не только ударные", — сказала она.

Напомним, в ночь на субботу, 23 сентября, российские кафиры атаковали Украину ударными беспилотниками "Shahed-136/131". В Воздушных силах рассказали о направлениях ударов и количестве сбитых дронов.

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