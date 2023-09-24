Евлаш: ВСУ режут логистические пути россиян на Бахмутском направлении

Вооруженные силы уже достают к одному логистическому маршруту россиян на Бахмутском направлении и работают над тем, чтобы перерезать другие.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, пишет Украинская правда.

"Один из путей, мы уже можем к нему добивать, это трасса Бахмут – Горловка, которая находится в 3 км от линии столкновения, это рабочая дистанция для наших минометов и БПЛА. Также у противника еще остается несколько логистических трасс, по которым он поставляет обеспечение до бахмутской группировки, это и трассы, ведущие с оккупированной территории. Однако мы продолжаем сейчас резать эти пути и продолжим это делать дальше, чтобы обескровить российскую группировку на этом направлении и нанести ему максимальные потери", — сказал он.

Он также отметил, что впервые после длительного перерыва враг попытался проверить оборону ВСУ вблизи Белогоровки, бросили в бой своих заключенных – все они были уничтожены.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны собираются освободить захваченный россиянами Бахмут в Донецкой области, а также еще два города.

Британские разведчики сообщили, что оборона оккупационных российских войск под Бахмутом Донецкой области ослабла. Ведь Россия была вынуждена перебросить десантников на Мелитопольское направление.

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