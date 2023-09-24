В Курске прогремел взрыв: беспилотник атаковал админздание

Сегодня, 24 сентября, неизвестный беспилотник атаковал центр Курска, попав в административное здание.

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram.

Отмечается, что якобы украинский БПЛА атаковал админздание в Центральном округе города. Подробностей удара пока нет, однако россияне говорят о "незначительно пострадавшей крыше" здания.

Напомним, 1 сентября российские пропагандисты сообщали об атаке двумя якобы украинскими беспилотниками по городу Курчатов в Курской области.

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