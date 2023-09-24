Удар по Курску: дрон попал в здание ФСБ – СМИ

В Курске беспилотник атаковал одно из зданий.

В Курске в воскресенье, 24 сентября, беспилотник атаковал центр города, попав в здание.

Сначала сообщалось о попадании в административное здание. Однако, как пишет LIGA.net со ссылкой на источники в ГУР, беспилотник атаковал здание ФСБ РФ в Курске.

"Прямое попадание", — сказали в ГУР.

По словам местных жителей, в Курске прогремели по меньшей мере два взрыва.

Напомним, в России начался "бензиновый кризис" – разведка Британии назвала причины.

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