В РФ начался "бензиновый кризис": разведка Британии назвала причины

Нехватка бензина и дизеля в РФ повлияет и на другие страны.

В России в последние недели ощутима проблема нехватки бензина и дизеля.

Об этом говорится в новом отчете британской разведки.

Как отмечают аналитики, дефицит возник из-за ряда факторов, среди которых спрос со стороны сельскохозяйственного сектора, ежегодное летнее обслуживание нефтеперерабатывающих заводов и привлекательные цены на экспорт.

Чтобы стабилизировать рынок РФ приостановила почти весь экспорт бензина и дизеля. Это может повлиять на страны, зависящие от российского топлива.

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"Этот шаг почти наверняка еще больше ограничит поставки на глобальном рынке, имея наибольшее влияние на страны, которые сейчас зависят от поставок топлива из России", – говорит разведка.

Ранее британские разведчики сообщали, что с начала полномасштабного вторжения в Украину российская оккупационная армия потеряла трех командиров одного из самых престижных воздушно-десантных полков России.

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