У РФ розпочалася "бензинова криза": розвідка Британії назвала причини

Нестача бензину та дизелю у РФ вплине і на інші країни.

У Росії останніми тижнями відчутна проблема нестачі бензину та дизелю.

Про це йдеться у новому звіті британської розвідки.

Як зазначають аналітики, дефіцит виник через низку факторів, серед з яких попит з боку сільськогосподарського сектора, щорічне літнє обслуговування нафтопереробних заводів і привабливі ціни на експорт.

Відтак, щоб стабілізувати ринок РФ призупинила майже весь експорт бензину та дизелю. Це може вплинути на країни, які залежать від російського палива.

Також читайте Євлаш: ЗСУ ріжуть логістичні шляхи росіян на Бахмутському напрямку

"Цей крок майже напевно ще більше обмежить поставки на глобальному ринку, маючи найбільший вплив на країни, які зараз залежать від постачання палива з Росії", - каже розвідка.

Раніше британські розвідники повідомляли, що від початку повномасштабного вторгнення до України російська окупаційна армія втратили трьох командирів одного з найпрестижніших повітряно-десантних полків Росії.

Читайте також: