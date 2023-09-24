У РФ розпочалася "бензинова криза": розвідка Британії назвала причини

Нестача бензину та дизелю у РФ вплине і на інші країни.
У Росії останніми тижнями відчутна проблема нестачі бензину та дизелю.
Про це йдеться у новому звіті британської розвідки.
Як зазначають аналітики, дефіцит виник через низку факторів, серед з яких попит з боку сільськогосподарського сектора, щорічне літнє обслуговування нафтопереробних заводів і привабливі ціни на експорт.
Відтак, щоб стабілізувати ринок РФ призупинила майже весь експорт бензину та дизелю. Це може вплинути на країни, які залежать від російського палива.
"Цей крок майже напевно ще більше обмежить поставки на глобальному ринку, маючи найбільший вплив на країни, які зараз залежать від постачання палива з Росії", - каже розвідка.
Раніше британські розвідники повідомляли, що від початку повномасштабного вторгнення до України російська окупаційна армія втратили трьох командирів одного з найпрестижніших повітряно-десантних полків Росії.
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