Франція виведе свої війська з Нігеру та відкликає посла

Виведення військ відбудеться до кінця року.
Франція виведе свої війська та відкличе посла з Нігеру, де стався державний переворот.
Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон, інформує France24.
"Франція вирішила відкликати свого посла. Найближчими годинами наш посол і кілька дипломатів повернуться до Франції", - заявив Макрон.
Він зазначив, що військова співпраця між Францією та Нігером закінчилась, а всі французькі війська будуть виведені у найближчі місяці.
"У найближчі тижні і місяці ми будемо вести переговори з путчистами, тому що ми хочемо, щоб це було зроблено мирно", — додав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховний Суд Нігеру прийняв рішення про негайне видворення з країни посла Франції Сільвена Ітту.
Крім того, ми раніше інформували, що Франція розпочала переговори з хунтою Нігеру про виведення частини своїх військ з країни.
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