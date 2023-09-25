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Франція виведе свої війська з Нігеру та відкликає посла

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Франція виведе свої війська з Нігеру та відкликає посла

Президент Франції Еммануель Макрон / Фото: Associated Press

Виведення військ відбудеться до кінця року.

Франція виведе свої війська та відкличе посла з Нігеру, де стався державний переворот.

Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон, інформує France24.

"Франція вирішила відкликати свого посла. Найближчими годинами наш посол і кілька дипломатів повернуться до Франції", - заявив Макрон.

Він зазначив, що військова співпраця між Францією та Нігером закінчилась, а всі французькі війська будуть виведені у найближчі місяці.

"У найближчі тижні і місяці ми будемо вести переговори з путчистами, тому що ми хочемо, щоб це було зроблено мирно", — додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховний Суд Нігеру прийняв рішення про негайне видворення з країни посла Франції Сільвена Ітту.

Крім того, ми раніше інформували, що Франція розпочала переговори з хунтою Нігеру про виведення частини своїх військ з країни.

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Дата публікації
Перегляди
89
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