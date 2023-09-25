Франція виведе свої війська з Нігеру та відкликає посла

Виведення військ відбудеться до кінця року.

Франція виведе свої війська та відкличе посла з Нігеру, де стався державний переворот.

Також читайте Країни Західної Африки погодили дату вторгнення до Нігеру

Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон, інформує France24.

"Франція вирішила відкликати свого посла. Найближчими годинами наш посол і кілька дипломатів повернуться до Франції", - заявив Макрон.

Він зазначив, що військова співпраця між Францією та Нігером закінчилась, а всі французькі війська будуть виведені у найближчі місяці.

"У найближчі тижні і місяці ми будемо вести переговори з путчистами, тому що ми хочемо, щоб це було зроблено мирно", — додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховний Суд Нігеру прийняв рішення про негайне видворення з країни посла Франції Сільвена Ітту.

Крім того, ми раніше інформували, що Франція розпочала переговори з хунтою Нігеру про виведення частини своїх військ з країни.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.