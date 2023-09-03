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Хунта Нігеру прийняла рішення про негайне видворення посла Франції

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Хунта Нігеру прийняла рішення про негайне видворення посла Франції

Держпереворот у Нігері / Фото: Getty Images

Спочатку заколотники вимагали від Франції, щоби її посол покинув країну ще 26 серпня, але Париж відмовився це виконувати.

Верховний Суд Нігеру прийняв рішення про негайне видворення з країни посла Франції Сільвена Ітту, а також позбавлення його дипломатичного імунітету.

Про це повідомляє Bloomberg у суботу.

Повідомляється, що військова хунта, яка захопила владу в країні, спочатку вимагала від Франції, щоби її посол покинув країну ще 26 серпня і дала 48 годин на це.

В свою чергу президент Франції Емманюель Макрон відхилив вимогу військових заколотників у Нігері та не визнає творців перевороту законною владою.

Натомість хунта заявила, що саме Франція "порушила Віденську конвенцію, що регулює дипломатичні відносини, включаючи порушення повітряного простору Нігеру".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військова хунта у Нігері вимагає від Франції вивести свій свої війська з країни до 3 вересня.

Крім того, ми раніше інформували, що держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що російське терористичне угруповання “Вагнер” “користується” нестабільністю в Нігері

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Дата публікації
Перегляди
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