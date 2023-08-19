Країни Західної Африки погодили дату вторгнення до Нігеру

Рішення було прийняте за підсумками дводенних нарад у столиці Гани Аккрі.

Начальники штабів збройних сил держав Західної Африки (блок ECOWAS) погодили дату можливого початку військової операції у Нігері, де стався державний переворот.

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Про це інформує Reuters.

Під час зустрічі представники країн обговорювали можливу військову інтервенцію до Нігеру, щоб усунути хунту від влади та відновити демократичний порядок.

За словами одного з учасників наради в Аккрі, "якщо дипломатичні зусилля не дадуть результату, може знадобитися збройне втручання".

Голова відомства ECOWAS з політичних питань та безпеки Абдель-Фату Муссах заявив, що якщо буде відповідний наказ, збройні сили "готові виконати наказ негайно".

Крім того, під час саміту союзники докладно обговорили деталі та обставини можливої військової операції, однак зазначили, що все ще сподіваються досягти домовленості з заколотниками, оскільки "двері для переговорів ще відчинені".

Нагадаємо, раніше президент Кот-д'Івуару Алассан Уаттара заявив, що західноафриканські країни схвалили “якнайшвидше” збройне втручання в Нігер.

Крім того, ми раніше інформували, що держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що російське терористичне угруповання “Вагнер” “користується” нестабільністю в Нігері.

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