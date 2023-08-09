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У Нігері може статися ще один переворот: хто за цим стоїть

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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У Нігері може статися ще один переворот: хто за цим стоїть

У Нігері відбуваються акції на підтримку президента Мохамеда Базума / Фото: Associated Press

В африканській країні, де нещодавно стався військовий переворот, утворилася нова група політиків, які намагаються повернути до влади чинного президента.

У Нігері, де внаслідок усунення від влади чинного президента керує хунта, колишній лідер повстанців і політичний діяч Рісса Аг Бул оголосив, що розпочне рух за новий переворот. Він має на меті повалити військову диктатуру в цій африканській країні та повернути до влади президента Мохамеда Базума.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву “Ради опору для республіки” (CRR), яка з’явилася в середу, 9 серпня.

Згідно із заявою, CRR підтримує регіональний блок ECOWAS (Економічне співтовариство країн Західної Африки) чи будь-яку іншу міжнародну силу, яка хоче відновити конституційний порядок у Нігері. 

Кілька нігерійських політичних діячів уже приєдналися до цієї групи, але не можуть оприлюднити своє членство через страх помсти. 

Запуск цієї організації відбувається на тлі постійних дипломатичних зусиль для досягнення компромісу в Нігері та повернення країни під цивільне правління президента Мохамеда Базума, який перебуває під домашнім арештом після того, як армія прийшла до влади. 

Хунта Нігеру відкинула будь-які спроби дипломатичного вирішення проблеми, а сусідні Малі та Буркіна-Фасо, які самі стали жертвами військових переворотів і очолювані генералами, оголосили, що підтримують нову адміністрацію в Ніамеї та будуть боротися разом з нею, якщо буде іноземне втручання. 

Напередодні лідери хунти Нігеру заблокували доступ до представників ООН і африканських країн, явно нехтуючи ECOWAS. 

Організація африканських держав збирається в четвер, 10 серпня, щоб обговорити можливе втручання з метою відновлення демократичного уряду.

Нагадаємо, військові в Нігері, які захопили владу в країні, звернулися за підтримкою до російської ПВК "Вагнер".

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Дата публікації
Перегляди
114
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