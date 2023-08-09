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Вуличний стиль: що носять у Нью-Йорку

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
319
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1 хв
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Вуличний стиль: що носять у Нью-Йорку

Фото: Johnny Cirillo

Це місто із яскравими жителями, які не бояться модних експериментів.

Нью-Йорк — одне з найвідоміших міст світу та вважається однією зі столиць світової моди. У місті представлена величезна кількість бутиків, брендів, регулярно выдбуваються Тижні мод і вирує fashion-життя.

Жителі цього величезного та галасливого міста віддають перевагу зручному одягу, але мають свій унікальний, сміливий стиль, на який ми пропонуємо вам подивитися.

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Дата публікації
Перегляди
319
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