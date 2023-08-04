Переворот у Нігері: президент просить світ захистити країну від РФ

Президент Нігеру Мохамед Базум, якого після держперевороту утримує хунта, закликав світ допомогти відновити конституційний порядок у державі. Події, що відбуваються в країні, він назвав "ключовий моментом історії".

Про це повідомила газета The Washington Post.

"У цю скрутну для нас годину я закликаю уряд США та всю міжнародну спільноту допомогти нам відновити конституційний порядок. Боротьба за наші спільні цінності, включаючи демократичний плюралізм і повагу до верховенства права, є єдиним способом досягти сталого прогресу в боротьбі з бідністю та тероризмом", - заявив Базум.

За його словами, в іншому випадку - весь центральний регіон Сахелю може потрапити під вплив Російської Федерації через ПВК "Вагнера", жорстокий тероризм якої був повною мірою продемонстрований під час війни Москви проти України.

"Боко Харам" та інші терористичні рухи обов’язково скористаються нестабільністю Нігеру, використовуючи нашу країну як плацдарм для нападу на сусідні країни та підриву миру, безпеки та свободи в усьому світі", - наголосив Базум.

Держпереворот у Нігері

26 липня у Нігері військові заблокували президента Мохамеда Базума у його президентському палаці у столиці країни Ніамей. Також було заблоковано міністерства, що розташовані поруч із палацом. До слова, попередня спроба перевороту в Нігері була скоєна в березні 2021-го.

Генерал Абдурахман Чіані, який очолив держпереворот, оголосив себе новим лідером країни. Саме очолюваний ним підрозділ президентської гвардії захопив президента Мохамеда Базума. Чіані заявив, що його хунта прийшла до влади через низку проблем в країні. Серед них - це відсутність безпеки, економічні негаразди та корупція.

Вже за кілька днів в Нігері люди з російськими прапорами штурмували французьке посольство, колонією якої раніше була ця африканська держава. Причиною стало те, що в адміністрації французького президента Франції Емануеля Макрона, коментуючи події, заявили, що не допустять державного перевороту.

Слід зауважити, що не всі вороже ставляться до переворотів у Нігері та інших африканських країнах, які занепокоїли Захід протягом останніх кількох років. Так, Буркіна-Фасо та Малі заявили, що іноземне військове втручання в Нігері буде вважатися оголошенням війни і проти них теж.

Тим часом після перевороту стало відомо, що США евакуюють частину свого посольства, а також родин співробітників з Ніамею. Разом з тим дипвідомство буде відкрите для надання обмежених екстрених послуг громадянам Сполучених Штатів.

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