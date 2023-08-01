Подоляк: за "військовим переворотом" у Нігері стоїть Росія

Михайло Подоляк розповів про російський слід у "військовому перевороті" у Нігері.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що абсолютно очевидно, що за так званим "військовим переворотом" у Нігері стоїть Росія.

Про це Подоляк написав у Twitter.

За його словами, це стандартна тактика Кремля – відвернути увагу, скористатися моментом і розширити конфлікт.

"Підтримка, висловлена бунтівникам представниками проросійських Малі та Буркіна-Фасо (де активну роль відіграє ПВК "Вагнер"), лише додає впевненості в тому, що Росія має глобальний сценарій провокації нестабільностей для підриву безпекового порядку у світі. Час зробити правильний висновок: лише усунення клану Путіна й відправлення Росії на політичне переродження гарантує світу недоторканність правил і стабільність", - йдеться у повідомленні.

"Військовий переворот" у Нігері: що про це відомо

У Нігері 26 липня військові заблокували президента країни Мохамеда Базума у його президентському палаці у столиці країни Ніамей. Військові також заблокували розташовані поруч з палацом міністерства.

Пізніше генерал Абдурахман Чіані, який очолив заколот, оголосив себе новим лідером Нігеру. Виступаючи на телебаченні, він заявив, що його хунта прийшла до влади через низку проблем у Нігері, серед яких, зокрема, відсутність безпеки, економічні негаразди та корупція.

У неділю, 30 липня, тисячі прихильників хунти, яка захопила Нігер під час державного перевороту, пройшли маршем вулицями столиці Ніамея. Вони розмахували російськими прапорами та скандували ім’я президента Росії, прямуючи до посольства Франції, колонією якої раніше була ця африканська держава.

Довідка: Нігер – західноафриканська країна з населенням понад 24 млн людей, яка є однією з найбідніших у світі. Понад 80% території держави розташовано в пустелі Сахара. Нігер здобув незалежність від Франції 1960 року. Від того часу в африканській країні відбулися чотири військові перевороти.

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