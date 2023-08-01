Подоляк: за "военным переворотом" в Нигере стоит Россия

Михаил Подоляк рассказал о российском следе в "военном перевороте" в Нигере.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что совершенно очевидно, что за так называемым "военным переворотом" в Нигере стоит Россия.

Об этом Подоляк написал в Twitter.

По его словам, это стандартная тактика Кремля – отвлечь внимание, воспользоваться моментом и расширить конфликт.

"Поддержка, высказанная мятежникам представителями пророссийских Мали и Буркина-Фасо (где активную роль играет ЧВК "Вагнер"), лишь добавляет уверенности в том, что у России есть глобальный сценарий провокации нестабильностей для подрыва порядка безопасности в мире. Время сделать правильный вывод: только устранение клана Путина и отправление России на политическое перерождение гарантирует миру неприкосновенность правил и стабильность", — говорится в сообщении.

"Военный переворот" в Нигере: что об этом известно

В Нигере 26 июля военные заблокировали президента страны Мохаммеда Базума в его президентском дворце в столице страны Ниамей. Военные также заблокировали расположенные рядом с дворцом министерства.

Позже возглавивший мятеж генерал Абдурахман Чиани объявил себя новым лидером Нигера. Выступая на телевидении, он заявил, что его хунта пришла к власти из-за ряда проблем в Нигере, среди которых, в частности, отсутствие безопасности, экономические неурядицы и коррупция.

В воскресенье, 30 июля, тысячи поклонников хунты, захватившей Нигер во время государственного переворота, прошли маршем по улицам столицы Ниамея. Они размахивали российскими флагами и скандировали имя президента России, направляясь в посольство Франции, колонией которой раньше было это африканское государство.

Нигер – западноафриканская страна с населением более 24 млн человек, которая является одной из самых бедных в мире. Более 80% территории государства находится в пустыне Сахара. Нигер обрел независимость от Франции в 1960 году. С того времени в африканской стране произошло четыре военных переворота.

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