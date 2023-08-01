Коктейли Молотова и аресты: в Крыму растет противостояние врага с населением

В частности, ряд граждан Украины, отказавшихся получать российский паспорт, считаются "пропавшими без вести".

В Крыму растет противостояние между российским оккупационным контингентом и проукраински настроенными мирными жителями.

Об этом сообщили в ГУР Минобороны Украины 1 августа.

По данным украинской разведки, в оккупированном Крыму стали уже системными атаки с коктейлями Молотова на вражеские военные объекты. Организовывают и выполняют большинство этих атак гражданские, поддерживающие Украину.

В целях противостояния таким атакам личный состав вооруженных сил России переведен в состояние высокой боевой готовности.

"Ведется мониторинг "подозрительных лиц", которые могут быть причастны к подобным "инцидентам". Разрешено применение физической силы и оружия. Проводятся массовые задержания, аресты", — уточнили в ГУР.

Там также отметили, что ряд украинских граждан, отказавшихся получать российский паспорт в Крыму, после проведенных арестов считаются "пропавшими без вести". А в отношении оставшихся на свободе оккупанты применяют административные наказания, в частности – большие штрафы. Кроме того, людей травят, увольняют с работы, лишают имущества и бизнеса.

В разведке обратили внимание, что большая часть задержанных и арестованных на полуострове – представители крымскотатарского народа. В их числе заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял, журналист и участник общественного объединения "Крымская солидарность" Тимур Ибрагимов, общественный деятель Рустем Сеитмеметов.

Напомним, накануне стало известно, что в оккупированной Феодосии 51-летняя местная учительница русского языка пыталась с помощью коктейля Молотова поджечь военкомат. Женщину задержала "группа туристов", в которой оказались двое российских военных.

А 30 июля в Минобороны России заявили об очередной попытке атаки дронами по Крыму. Там утверждали о запуске сразу 25 беспилотников, которые якобы были сбиты или подавлены и не достигли своих целей.

Отметим, 29 июля начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска войдут в Крым уже "скоро".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "ВСУ выходят на господствующие высоты! План освобождения Крыма! | Александр Коваленко"

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