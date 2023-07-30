Минобороны России заявило о ночной атаке на Крым: якобы летело 25 БПЛА

Россияне говорят, что уничтожили 16 летевших в Крым БПЛА. Еще девять вроде бы подавили российскими средствами радиоэлектронной борьбы.

Минобороны России сообщило об очередной попытке ночной атаки по Крыму. По полуострову запустили якобы 25 БПЛА.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двадцатью пятью беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым", — говорят в российском Минобороны.

Там утверждают, что беспилотники вроде бы украинские. Говорят, 16 из них удалось сбить. Еще девять – якобы подавлены российскими средствами радиоэлектронной борьбы. Мол, они не достигли цели и упали в акватории Черного моря и мыса Тарханкут. Пострадавших и разрушений нет.

Напомним, в понедельник, 24 июля, в Москве также произошла "бавовна". В 04:00 взрывы раздавались в разных районах города. Причиной якобы стала несуразная работа российской ПВО по зданиям горожан.

В то же время, сама российская власть традиционно обвиняет Киев в атаке на свою столицу. Там после атаки "неустановленных беспилотников", Московский аэропорт Внуково закрыли на вылет и прилет, рейсы перенаправляются в другие аэропорты.

Читайте также: