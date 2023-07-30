Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Минобороны России заявило о ночной атаке на Крым: якобы летело 25 БПЛА

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
1738
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Минобороны России заявило о ночной атаке на Крым: якобы летело 25 БПЛА

Минобороны России заявили о ночной атаке БПЛА на Крым/Фото иллюстративное / Фото: Associated Press

Россияне говорят, что уничтожили 16 летевших в Крым БПЛА. Еще девять вроде бы подавили российскими средствами радиоэлектронной борьбы.

Минобороны России сообщило об очередной попытке ночной атаки по Крыму. По полуострову запустили якобы 25 БПЛА.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двадцатью пятью беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым", — говорят в российском Минобороны.

Там утверждают, что беспилотники вроде бы украинские. Говорят, 16 из них удалось сбить. Еще девять – якобы подавлены российскими средствами радиоэлектронной борьбы. Мол, они не достигли цели и упали в акватории Черного моря и мыса Тарханкут. Пострадавших и разрушений нет.

Напомним, в понедельник, 24 июля, в Москве также произошла "бавовна". В 04:00 взрывы раздавались в разных районах города. Причиной якобы стала несуразная работа российской ПВО по зданиям горожан.

В то же время, сама российская власть традиционно обвиняет Киев в атаке на свою столицу. Там после атаки "неустановленных беспилотников", Московский аэропорт Внуково закрыли на вылет и прилет, рейсы перенаправляются в другие аэропорты.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1738
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация