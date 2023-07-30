Мер Москвы традиционно обвинил в атаке на город "украиские безспилотники"

В Подмосковье российские «силы ПВО» якобы отразили атаку беспилотников.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
В ряде Telegram-каналов появилась информация, что жители Одинцовского и Красногорского районов слышали похожие на взрывы звуки.
В Москве, со слов очевидцев, повылетали окна и пострадала одна из башен «Москва-Сити».
Также взрыв произошел в 50-этажном здании "Ай-Кью" квартала в центре Москвы, выбиты стекла, сообщили в экстренных службах.
Из-за атаки безпилотников, полеты в воздушной зоне Москвы и Подмосковья временно запрещены.
«Сегодня ночью совершена атака "украинских беспилотников". Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет», - заявив мер Москвы Сергей Собянин.
Напомним, ночью на 24 июля Москву атаковали беспилотники. В Минобороны РФ заявили о причастности Украины к атаке. Российский Следственный комитет открыл уголовные дела о терроризме из-за атак беспилотников на Москву и временно аннексирован Крым.
Глава Совбеза России Дмитрий Медведев устроил очередную истерику из-за атаки беспилотников. Он пригрозил новыми "нестандартными ударами" по Украине. Он заявил, что есть места в Украине, по которым Россия еще не била, поэтому нужно не ждать, а атаковать их.
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