Буданов "подорвал" Кремль: в Сети появилось интересное видео

Пользователям Сети очень понравилось видео, и они придумали новую фамилию Буданову – Крузанов.

В Сети появилось видео, на котором якобы руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов "подрывает" Кремль.

Кадры активно распространяют пользователи Twitter.

На видео видно, как Буданов якобы "находится" на территории Кремля. Внезапно здание начинает падать и обрушивается полностью.

На самом деле это фрагмент видео из американского известного боевика "Миссия невыполнима: Протокол Фантом" 2011 года с голливудским актером Томом Крузом. Лицо Буданова удачно прифотошопили к кадрам этого видео.

Пользователи социальной сети с юмором отреагировали на видео. Они комментируют: