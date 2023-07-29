Буданов "підірвав" Кремль: у Мережі з'явилося цікаве відео

Користувачам Мережі дуже сподобалося відео, і вони придумали нове прізвище Буданову - Крузанов.

У Мережі з'явилося відео, на якому нібито керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов "підриває" Кремль.

Кадри активно поширюють користувачі Twitter.

На відео видно, як Буданов нібито "перебуває" на території Кремля. Раптом будівля починає падати і обвалюється повністю.

Насправді, це фрагмент відео із американського відомого бойовика "Місія нездійсненна: Протокол Фантом" 2011 року з голлівудським актором Томом Крузом. А обличчя Буданова вдало прифотошопили до кадрів цього відео.

Користувачі соціальною мережі із гумором відреагували на відео. Вони коментують: