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Нейтральний статус України для Росії має важливе значення — Путін

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Нейтральний статус України для Росії має важливе значення — Путін

Росія готова шукати шляхи мирного врегулювання ситуації навколо України — Путін / Фото: Associated Press

Володимир Путін на зустрічі з лідерами африканських країн заявив про "конфлікт" в Україні.

Про це пише російське видання РБК.

Так, Путін вважає, що нейтральний статус України для Росії має важливе значення.

Також Росія готова шукати шляхи мирного врегулювання ситуації навколо України, від переговорів Москва ніколи не відмовлялася.

«Підхід африканської місії Україною перегукується з китайським мирним планом», — вважає Путін.

Також «невиконання» Заходом Статуту ООН не означає, що Росія не хоче і не прагне мирного вирішення будь-якого конфлікту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Африканський Союз закликає диктатора Путіна відновити "зернову угоду" за посередництва ООН.

Крім того, ми раніше інформували, що в Міністерстві оборони Великобританії заявили, що зрив "зернової угоди" та російська блокада Чорного моря посилять ситуацію із продовольством в Африці.

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Дата публікації
Перегляди
102
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