Українського ведучого в Ірані засудили до смертної кари

Вже сьогодні, 28 липня, о 18:30 на телеканалі "1+1 Україна" відбудеться прем'єра тревел-проєкту "Велике коло" про українського бізнесмена і блогера Артемія Суріна, який здійснив навколосвітню подорож без авіаперельотів.

Герой подолає більше 100 тисяч км за канонами Британського Королівського географічного товариства: лише пішки, на машині або водним транспортом. Сьогодні автор і ведучий "Великого кола" завітав до студії "Сніданку з 1+1", щоб розповісти про пригоди під час подорожі.

Артемій Сурін відвідав усі континенти, провів у навколосвітній подорожі 280 днів. Одна з найекстремальніших історій трапилася в Ірані. Українця засудили до смертної кари за шпигунство. Артемій розповів, що все почалося під час знімань з дрона давніх руїн. Незважаючи на те, що у блогера був дозвіл на знімання, іранська поліція не захотіла його слухати.

"Того вечора я був затриманий, а наступного ранку мені призначають суд. Суд відбувається без перекладача, без адвоката, без нікого. Не слухаючи мене, ухвалили рішення, що громадянин України Сурін Артемій звинувачується у шпигунстві проти Ісламської Республіки, і постановляють заарештувати. Я знав, що в цій ситуації є лише да варіанти: 1 - довічне ув'язнення, 2 - смертна кара. За кілька годин я опинився у в'язниці, а наступного ранку вже перевели до в'язниці корпусу стражів Ісламської Республіки. Це ті самі злочинці, які збили український літак. Тоді мені здавалося, що це все - вже кінець", - розповів Артемій Сурін.

Під час одного з допитів у тюремному корпусі український мандрівник зустрів офіцера, який вирішував його подальшу олю. Цю зустріч Артемій називає дивом.

"Я потім аналізував, якщо б мене привезли на 10 секунд пізніше, був би хтось інший, а всі, кого я зустрічав у правоохоронних органах Ірану, - це нелюди. Там відбуваються знущання. Але багатогодинний допит був саме з цим офіцером, і він потім ухвалив рішення, щоб мене випустили, і це справді було диво. Посольство України докладало зусиль, щоб мені допомогти, коли я перебував у в'язниці. Після того, як мені вдалося вийти з в'язниці, вони евакуювали мене і прихистили у своєму посольстві. Потім я був евакуйований із країни до Азербайджану. Навіть вони казали, що це диво", - розповів Артемій Сурін.

Артемій Сурін, "Велике коло"

У телеподорожі Артемій побуває на всіх 6 континентах, перетне три океани, відвідає більше ніж 40 країн, і все це без жодного авіаперельоту.

Докладніше про пригоди українця під час навколосвітньої подорожі можна буде побачити в тревел-проєкті “Велике коло” щопʼятниці о 21:30 на телеканалі “1+1 Україна”.

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