ЗСУ просунулися вперед на Бахмутському напрямку – ISW

Українські війська 28 липня здійснювали контрнаступальні операції щонайменше на 3-х ділянках фронту і просунулися вперед під Бахмутом.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У повідомленні інституту наголошується, що українські військові заявили, що продовжують контрнаступальні операції на північному та південному флангах Бахмута, а заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські сили продовжують просування на південь від Бахмута.

В ISW зазначили, що один з російських "воєнкорів" заявив 28 липня, що українські сили просунулися вперед біля Курдюмівки та Андріївки.

Російські "воєнкори" також стверджували, що українські сили продовжують наземні атаки вздовж кордону Донецької та Запорізької областей біля Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки) та Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки).

В ISW відзначили, що українське джерело стверджувало, що українські військові просунулися на відстань до 10-12 кілометрів від основної лінії оборони росіян на Бердянському напрямку.

Раніше стало відомо, що на Бахмутському напрямку українські війська продовжують успішно вести наступальні дії на південному фланзі довкола міста Бахмут. Жорсткі бої тривають в районі населених пунктів Кліщіївка, Курдюмівка, Андріївка.

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