ВСУ продвинулись вперед на Бахмутском направлении – ISW

Украинские войска 28 июля совершали контрнаступательные операции, по меньшей мере, на 3-х участках фронта и продвинулись вперед под Бахмутом.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В сообщении института отмечается, что украинские военные заявили, что продолжают контрнаступательные операции на северном и южном флангах Бахмута, а замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские силы продолжают продвижение к югу от Бахмута.

В ISW отметили, что один из российских "военкоров" заявил 28 июля, что украинские силы продвинулись вперед у Курдюмовки и Андреевки.

Российские "военкоры" также утверждали, что украинские силы продолжают наземные атаки вдоль границы Донецкой и Запорожской областей возле Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки) и Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки).

В ISW отметили, что украинский источник утверждал, что украинские военные продвинулись на расстояние до 10-12 км от основной линии обороны россиян на Бердянском направлении.

Ранее стало известно, что на Бахмутском направлении украинские войска продолжают успешно вести наступательные действия на южном фланге вокруг города Бахмут. Жесткие бои продолжаются в районе населенных пунктов Клищиевка, Курдюмовка, Андреевка.

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