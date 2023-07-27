У ЄС нема ані грошей, ані плану експорту українського зерна - Reuters

Європейська комісія не має коштів для транзиту українського зерна суходолом на тлі виходу Росії з "зернової угоди".

Про це інформує видання Reuters з посиланням на власні джерела.

Повідомляється, що українське Міністерство сільського господарства звернулось до віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса з проханням надати фінансову допомогу для покриття видаткових транспортних видатків, повʼязаних з використанням раніше запропонованої "коридорів солідарності".

За оцінками української сторони, вони становлять 30-40 доларів на тонну продукції. Також Міністерство попросило розширити "коридори солідарності" на 1-1,5 мільйона тонн на місяць за рахунок "зелених коридорів" до країн Балтії, Німеччини, Нідерландів та Адріатичного моря.

Джерела у Єврокомісії повідомили, що поки що у ЄС нема ані плану підтримки українського зерна, ані відповідного фінансування. Співрозмовник агентства повідомив, що гроші на ці потреби можуть надійти лише після того, як буде переглянутий бюджет ЄС, але ця процедура може зайняти кілька місяців, попри те що все незабаром очікується врожай кукурудзи.

Також джерела видання повідомляють, що частина країн ЄС виступає проти цього, оскільки вони не бачать сенсу у додаткових транспортних видатках через запроваджену тимчасову заборону на цей імпорт.

"Це не роль Єврокомісії – забезпечувати (транспортне) страхування. Держави можуть давати гарантії, але остаточних дискусій немає", - повідомив співрозмовник видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через те, що Росія вийшла із "зернової угоди", світові ціни на зерно можуть зрости на 15%.

Крім того, ми раніше інформували, що Єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський заявив, що країни Європейського Союзу готові експортувати практично всю українську сільгосппродукцію через спеціальні "коридори солідарності".

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