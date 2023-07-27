Нардепу Арістову повідомили про підозру: що відомо

Повідомляється, що народний депутат відпочивав на Мальдівах під час воєнного стану.

Генеральний прокурор повідомив про підозру народному депутату України IX скликання Юрію Арістову за фактом внесення до офіційного документа завідомо неправдивих відомостей.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Нардпеп підробив лікарняний

За даними слідства, народний обранець у червні 2023 року відпочивав із родиною на Мальдівах. Безумовно, Арістов знав про наявність законних обмежень щодо виїзду за кордон.

"Підозрюваний намагався надати законності такому відпочинку. Він підготував документи про надання йому дозволу на службове відрядження на три дні з метою поглиблення двостороннього співробітництва з Урядом Литовської Республіки", – йдеться у повідомленні.

До цих документів він вніс завідомо неправдиві відомості про термін свого перебування за кордоном. Авіаквитки до Мальдівської Республіки депутат придбав заздалегідь.

"Перебуваючи за кордоном, він дистанційно відкрив лікарняний в одному із приватних медичних закладів міста Києва. Під час лікарняного народний депутат разом зі своєю сім’єю перебував на території Мальдівської Республіки в готельному комплексі", – повідомили в Офісі генпрокурора.

Наразі вирішується питання про обрання народному депутату запобіжного заходу. Досудовим розслідуванням опікується ДБР, а оперативним супроводом – СБУ.

Раніше Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у зловживанні впливом чинній нардепці. Йдеться про торгівлю дозволами на перетин кордону.

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