В Україні закупили 11 тисяч неякісних аптечок для військових

В Україні прокуратура відкрила кримінальну справу через закупівлю несертифікованих аптечок для військових.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Як зазначається, нардеп отримав відповідь на своє звернення від прокуратури. Там йдеться, що командування медичних сил закупило більше 11 тисяч аптечок із несертифікованими виробами тактичної медицини.

“Тобто китайські підробки за “стандартами НАТО”, і коштують вони так само, як і натовські. А закуповувала ці неякісні аптечки компанія ТОВ “Український медичний дім”. Кінцевим бенефіціаром цієї компанії є невістка начальника відділу закупівель управління медичного постачання Командування медичних сил Пруднікова. Який результат? Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону відкрила справу по ч. 3 ст. 190 КК України за фактом заволодіння службовими особами ТОВ “Український медичний дім” бюджетними коштами під час постачання до військової частини турнікетів неналежної якості шляхом обману у великих розмірах”, - розповів Гончаренко.

За його словами, досудове розслідування проводить слідче управління Нацполіції в Чернівецькій області за процесуального керівництва прокурорів Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.

“Очікую відповіді від інших органів. Буду слідкувати за перебігом подій та інформувати”, - підкреслив нардеп.

Нагадаємо, що ЗСУ нарощують темпи контрнаступу.

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