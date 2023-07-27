Історик відповів, чи смерть Путіна означатиме "розпад імперії"

Алфьоров зазначив – якщо "не буде Путіна, буде інший Путін з прізвищем Хутін, Мутін, Бутін", адже росіяни хочуть саме такий тип лідера.

Якщо президент Росії Володимир Путін раптом помре, це не дорівнюватиме "розпаду імперії", але дасть Україні кілька днів, аби раціонально скористатися цією ситуацією.

Таку думку український історик та офіцер ЗСУ Олександр Алфьоров висловив у інтерв’ю виданню "Українська правда".

"Абсолютно ні", – відповів історик на запитання журналістів, чи смерть Путіна дорівнює розпаду імперії.

Водночас Алфьоров зазначив, що "нагла смерть" російського диктатора була б "дуже класним варіантом" для України.

"Це нам дасть кілька днів. Я сподіваюсь, що у нашої держави є план на ці кілька днів. Треба мати план на смерть Лукашенка, на смерть Путіна, на смерть Кадирова. Смерть Путіна дасть кілька днів насправді для того, щоб раціонально використати цю ситуацію", – розповів офіцер ЗСУ.

Він також зазначив, що слід тверезо розуміти – Путін є саме тим типом лідера, якого хочуть бачити росіяни.

"Путіна підтримує величезна кількість російського населення. Путін – це не що інше, як те, що вони бажають бачити. Не буде Путіна, буде інший Путін з прізвищем Хутін, Мутін, Бутін. Будь-хто. Вони хочуть такого. І ми маємо це розуміти тверезо", – сказав Алфьоров.

Нагадаємо, що Путін хворий на рак – про це у січні інформували секретар РНБО України Олексій Данілов та начальник військової розвідки Кирило Буданов. Очільник ГУР також висував версію, що війна в Україні завершиться вже 2023 року – ще до смерті диктатора.

Можливий розпад Росії

Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає можливим розпад Росії у майбутньому. До цього можуть призвести тотальний розгром окупантів у війні в Україні, деокупація всіх територій держави, після яких у РФ буде створена фактично революційна ситуація. Не виключені тотальна зміна влади та власне розпад держави.

Водночас полковник запасу та військовий аналітик Петро Черник вважає, що навпаки війна в Україні по-справжньому завершиться тоді, коли РФ розпадеться на 25-30 держав і буде позбавлена ядерної зброї.

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