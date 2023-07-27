Историк ответил, будет ли смерть Путина означать "распад империи"

Алферов отметил – если "не будет Путина, будет другой Путин с фамилией Хутин, Мутин, Бутин", ведь россияне хотят именно такой тип лидера.

Если президент России Владимир Путин вдруг умрет, это не будет равно "распаду империи", но даст Украине несколько дней, чтобы рационально воспользоваться этой ситуацией.

Такое мнение украинский историк и офицер ВСУ Александр Алферов высказал в интервью "Украинской правде".

"Абсолютно нет", – ответил историк на вопрос журналистов, равна ли смерть Путина распаду империи.

В то же время Алферов отметил, что "наглая смерть" российского диктатора была бы "очень классным вариантом" для Украины.

"Это нам даст несколько дней. Я надеюсь, что у нашего государства есть план на эти несколько дней. Нужно иметь план на смерть Лукашенко, на смерть Путина, на смерть Кадырова. Смерть Путина даст несколько дней на самом деле для того, чтобы рационально использовать эту ситуацию", – рассказал офицер ВСУ.

Он также отметил, что следует здраво понимать – Путин именно тот тип лидера, которого хотят видеть россияне.

"Путина поддерживает огромное количество российского населения. Путин – это не что иное, как то, что они желают видеть. Не будет Путина, будет другой Путин с фамилией Хутин, Мутин, Бутин. Кто угодно. Они хотят такого. И мы должны это понимать трезво", – сказал Алферов.

Напомним, что Путин болен раком — об этом в январе информировали секретарь СНБО Украины Алексей Данилов и начальник военной разведки Кирилл Буданов. Глава ГУР также выдвигал версию, что война в Украине завершится уже в 2023 году – еще до смерти диктатора.

Возможный распад России

Военный эксперт Александр Мусиенко считает возможным распад России в будущем. К этому может привести тотальный разгром оккупантов в войне в Украине, деоккупация всех территорий государства, после которых в РФ будет создана фактически революционная ситуация. Не исключены тотальная смена власти и собственно распад государства.

В то же время, полковник запаса и военный аналитик Петр Чернык считает, что наоборот война в Украине по-настоящему завершится тогда, когда РФ распадется на 25-30 государств и будет лишена ядерного оружия.

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