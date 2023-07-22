Путин считает, что сможет пережить Украину – Блинкен

Энтони Блинкен убежден, что Путину следует донести, что он не сможет преодолеть уровень поддержки, который получила Украина.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что необходимо убедить президента РФ Владимира Путина в том, что его режим не сможет пережить Украину и всех, кто ее поддерживает, и это изменит позиции России по отношению к миру. По словам Блинкена, это "фундаментальная проблема".

Об этом госсекретарь США сказал во время Безопасного форума Aspen, передает "Укринформ".

"Фундаментальная проблема состоит в том, что президент Путин верит, продолжает верить, что он может пережить Украину, может пережить всех, кто поддерживает Украину. Крайне важно, чтобы мы убедили его в обратном", — сказал Блинкен.

В этом контексте он подчеркнул, что речь идет прежде всего о поддержке со стороны многих стран, и в частности стран G7. Так, в Вильнюсе международное сообщество заявило о готовности взять на себя долгосрочные обязательства по безопасности Украины, а также помочь ей развить обороноспособность, чтобы Россия не вернулась в будущем к планам новой агрессии.

"Это посылает очень мощный месседж Владимиру Путину, что мы не отступим. Украина никуда не денется и будет иметь средства для защиты", — добавил Блинкен.

Он отметил, что если в этом контексте произойдут изменения в голове Путина, то, вероятно, РФ изменит свою позицию.

"Сейчас мы этого не видим", – сказал госсекретарь США.

Напомним, ранее Энтони Блинкен заявил, что долгосрочные гарантии безопасности для Украины, которые западные союзники согласовали на саммите НАТО в Вильнюсе, должны "эффективнее всего убедить" российского диктатора Владимира Путина прекратить войну.

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