Путін вважає, що зможе пережити Україну – Блінкен

Ентоні Блінкен переконаний, що Путіну слід донести, що він не зможе подолати той рівень підтримки, який отримала Україна.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що необхідно переконати президента РФ Володимира Путіна в тому, що його режим не зможе пережити Україну та всіх, хто її підтримує, і це змінить позиції Росії щодо миру. За словами Блінкена, це є "фундаментальною проблемою".

Про це держсекретар США сказав під час Безпекового форуму Aspen, передає "Укрінформ".

"Фундаментальна проблема полягає в тому, що президент Путін вірить, продовжує вірити, що він може пережити Україну, може пережити всіх, хто підтримує Україну. Вкрай важливо, щоб ми переконали його у зворотньому", - сказав Блінкен.

У цьому контексті він наголосив, що йдеться, передусім, про підтримку з боку багатьох країн, й зокрема країн G7. Так, у Вільнюсі міжнародна спільнота заявила про готовність взяти на себе довгострокові зобов’язання щодо безпеки України, а також допомогти їй розвинути обороноздатність, щоби Росія не повернулася в майбутньому до планів нової агресії.

"Це надсилає дуже потужний меседж Володимиру Путіну, що ми не відступимо. Україна не зникне і матиме засоби для захисту",- додав Блінкен.

Він зауважив, якщо в цьому контексті відбудуться зміни в голові Путіна, то, ймовірно, РФ змінить свою позицію.

"Зараз ми цього не бачимо", - сказав держсекретар США.

Нагадаємо, раніше Ентоні Блінкен заявив, що довгострокові гарантії безпеки для України, які західні союзники погодили на саміті НАТО у Вільнюсі, мають "найефективніше переконати" російського диктатора Володимира Путіна припинити війну.

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