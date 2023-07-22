Кримським мостом перекрито рух: що сталося

Російські пропагандисти повідомляють про тимчасове перекриття руху на Кримському мосту.

Про це пишк кремлівські ЗМП.

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"Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито, повідомляє оперативний telegram-канал про ситуацію на мосту", - сказано в повідомленні.

Причини перекриття руху на мосту - наразі невідомі.

Нагадаємо, 17 липня над Кримським мостом пролунали потужні вибухи, внаслідок чого було повністю призупинено рух по ньому. Мінтранс Росії заявив, що на прольотах Кримського мосту пошкоджено дорожнє полотно.

За даними ЗМІ, міст атакували нібито за допомогою надводних дронів. Нічна атака на Кримський міст була спецоперацією Військово-морських сил ЗСУ та Служби безпеки України.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Аспенівському безпековому форумі заявив, що Кримський міст має бути нейтралізованим. За йоого словами, "це ворожий об'єкт".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Кримський міст не підлягає відновленню! На півострові довжелезні затори!

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