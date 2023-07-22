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Крымским мостом перекрыто движение: что произошло

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Крымским мостом перекрыто движение: что произошло

Движение по Крымскому мосту перекрыто 22 июля / Фото: Associated Press

Причины перекрытия движения на мосту пока неизвестны.

Российские пропагандисты сообщают о временном перекрытии движения на Крымском мосту.

Об этом пишут кремлевские ЗМП.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный telegram-канал о ситуации на мосту", — сказано в сообщении.

Причины перекрытия движения на мосту пока неизвестны.

Напомним, 17 июля над Крымским мостом раздались мощные взрывы, в результате чего было полностью приостановлено движение по нему. Минтранс России заявил, что на пролетах Крымского моста поврежден дорожный холст.

По данным СМИ, мост атаковали якобы с помощью надводных дронов. Ночная атака на Крымский мост была спецоперацией военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Аспеновском форуме безопасности заявил, что Крымский мост должен быть нейтрализован. По его словам, "это враждебный объект".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Крымский мост не подлежит восстановлению! На полуострове длинные пробки!

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Дата публикации
Просмотры
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