Удар по крымскому мосту – спецоперация СБУ и ВМС: СМИ

На Крымском мосту прогремели по меньшей мере два взрыва, есть разрушения.

На Крымском мосту в ночь на 17 июля прогремели по меньшей мере два взрыва – в 3:04 и 3:20. Их было слышно в разных районах в Керчи. Ночная атака на Крымский мост была спецоперацией военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины.

Об этом "РБК-Украина" сообщили источники в СБУ.

"Мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать", — сообщил источник.

Напомним, в украинской разведке прокомментировали взрывы на Крымском мосту.

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