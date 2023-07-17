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Удар по крымскому мосту – спецоперация СБУ и ВМС: СМИ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1168
Время на прочтение
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Удар по крымскому мосту – спецоперация СБУ и ВМС: СМИ

Удар по крымскому мосту 17 июля 2023 года. / Фото: Associated Press

На Крымском мосту прогремели по меньшей мере два взрыва, есть разрушения.

На Крымском мосту в ночь на 17 июля прогремели по меньшей мере два взрыва – в 3:04 и 3:20. Их было слышно в разных районах в Керчи. Ночная атака на Крымский мост была спецоперацией военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины.

Об этом "РБК-Украина" сообщили источники в СБУ.

"Мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать", — сообщил источник.

Напомним, в украинской разведке прокомментировали взрывы на Крымском мосту.

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Дата публикации
Просмотры
1168
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