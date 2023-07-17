Потери армии РФ перевалили за 238 тысяч: Генштаб обновил данные

Уничтожено еще восемь дронов врага.

По состоянию на 17 июля 2023 года, ВСУ уничтожили 238 300 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 620 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ от 24 февраля 2022 года:

личного состава — около 238 300 (+620) человек ликвидировано,

танков — 4115 (+8) ед,

боевых бронированных машин — 8034 (+8) ед,

артиллерийских систем — 4504 (+23) ед,

РСЗО -685 (+4) ед,

средства ПВО — 428 (+3) ед,

самолетов — 315 (+0) ед,

вертолетов — 310 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3828 (+8),

крылатые ракеты – 1273 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 7059 (+15) ед,

специальная техника – 677 (+11).

Напомним, начались 509-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ. В частности, Россия ночью нанесла ракетно-авиационный удар по Украине. Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки произошло 28 боевых столкновений.

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