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Россияне повторно обстреляли предприятие в Харькове

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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416
Время на прочтение
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Россияне повторно обстреляли предприятие в Харькове

Оккупанты трижды в сутки атаковали Харьков

Город подвергся третьей вражеской атаке в течение суток.

Вечером воскресенья, 16 июля, оккупанты повторно атаковали предприятие в Основянском районе Харькова.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко.

“В 22:10 войска РФ обстреляли территорию того же промышленного предприятия в Основянском районе, что и в 18:50. Травмированных и погибших нет”, – отметил он.

Напомним, в результате первой атаки на харьковское предприятие погиб один человек, а еще три получили ранения. Ранее мы сообщали, что в ночь на 16 июля оккупанты ударили по Харькову с территории Белгородской области.

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Дата публикации
Просмотры
416
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