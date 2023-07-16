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Ракетная атака по Харькову: прокуратура сообщила о пострадавших

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Ракетная атака по Харькову: прокуратура сообщила о пострадавших

Враг нанес ракетный удар по территории промышленного предприятия в Харькове 16 июля / Фото: Прокуратура Харьковской области

По предварительной информации, погиб один работник харьковского предприятия, еще трое — ранены.

В воскресенье, 16 июля, примерно в 18:50 враг нанес ракетный удар по территории промышленного предприятия в Основянском районе города Харькова. В настоящее время достоверно известно об одном погибшем и троих раненых.

Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

Враг атаковал город двумя ракетами типа С-300, выпущенными на территории Белгородской области РФ.

По предварительной информации, в результате обстрела погиб один работник промышленного предприятия, еще трое ранены. Данные уточняются.

"При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Следственно-прокурорская группа собрала вещдоки и зафиксировала последствия вооруженной агрессии РФ.

Ранее городской голова Харькова Игорь Терехов сообщал о по меньшей мере 7 пострадавших от обстрела.

Напомним, ранее, в ночь на воскресенье, 16 июля, российская террористическая армия произвела обстрел центральной части Харькова.

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Дата публикации
Просмотры
1146
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