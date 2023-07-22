Арест Гиркина: британская разведка спрогнозировала, чем это может закончиться

Арест в РФ бывшего офицера российской разведки Игоря Гиркина может вызвать недовольство его единомышленников. В последние дни его комментарии превратились в прямую критику президента Владимира Путина и его пребывание у власти.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

В британской разведке напоминают, что Гиркин сыграл важную роль в войне России в Донбассе 2014 года и побывал на передовой 2022 года.

"Этот шаг, вероятно, разозлит коллег из сообщества милблогеров и элементов в составе военной службы, которые преимущественно видят Гиркина как проницательного военного аналитика и патриота", – говорится в сообщении.

По данным британской разведки, Гиркин был готов "расширить границы публичной критики" в контексте неудачного мятежа главаря группы "Вагнера" Евгения Пригожина.

"Значительно ослабило табу на нескрываемую критику путинского режима", – добавили разведчики.

Напомним, 21 июля в РФ был задержан террорист Игорь Стрелков-Гиркин. Сотрудники правоохранительных органов забрали его из дома, где предварительно провели обыски. В ближайшие два месяца до нового судебного слушания он проведет в СИЗО.

Аналитики говорят, что арест Игоря Стрелкова- Гиркина может свидетельствовать о том, что между кремлевскими группировками сместился баланс сил не в пользу ФСБ.

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