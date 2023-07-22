В Сети хотели "продать" Житомир за $1 млрд – фото

В Украине выставили на "продажу" город Житомир.
На одной из украинских платформ объявлений опубликовали пост о "продаже" Житомира за $1 млрд долларов. Лицо, разместившее объявление, обещало "сделать скидку 10% и не продавать областной центр россиянам".
Об этом пишут в Сети.
Объявление о "продаже" Житомира было опубликовано 20 июля. "Продать" город человек решил из-за желания переехать в Киев.
"Житомир сити срочно. Продаю с намерением переехать в Киев. Торг уместный. Москалям не продам! До завтра скидка 10%", — говорилось в сообщении.
Объявление о продаже Житомира уже удалено.
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