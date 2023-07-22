В Севастополе прогремел мощный взрыв: видео

Во временно оккупированном Севастополе в пятницу, 21 июля, произошел мощный взрыв. После этого над городом поднялся столб густого дыма.

Об этом свидетельствуют кадры видео, размещенные местными Telegram-каналами.

"Взрыв и пожар во временно оккупированном Севастополе...", – говорится в подписи к опубликованному видео.

В Севастополь снова пришла "бавовна"

Напомним, в Крыму перекрыта трасса "Таврида" из-за взрывов и пожара на полигоне. Там второй день детонируют боеприпасы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Взрывы в Крыму будут еще долго! Гуменюк заинтриговала в прямом эфире!"