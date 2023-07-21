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У Севастополі стався потужний вибух: відео

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
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У Севастополі стався потужний вибух: відео

До Севастополя знову завітала "бавовна" / Фото: скриншот з відео

Над містом здійнявся стовп густого диму, почалася пожежа.

У тимчасово окупованому Севастополі у п'ятницю, 21 липня, стався потужний вибух. Після цього над містом здійнявся стовп густого диму.

Про це свідчать кадри відео, опубліковані місцевими Telegram-каналами.

"Вибух і пожежа у тимчасово окупованому Севастополі... ", – йдеться у підписі до опублікованого відео.

До Севастополя знову завітала "бавовна"

До Севастополя знову завітала "бавовна"

Нагадаємо, в Криму перекрито трасу "Таврида" через вибухи та пожежу на полігоні. Там другий день детонують боєприпаси.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Вибухи в Криму будуть ще довго! Гуменюк заінтригувала в прямому ефірі!"

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