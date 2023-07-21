Росіяни будуть й надалі обстрілювати портову інфраструктуру - Гуменюк

Повідомляється, що російські окупанти можуть взяти паузу в обстрілах, але не припинять їх повністю.

За даними української розвідки, російські загарбники не збираються припиняти атаки на українську портову інфраструктуру.

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Про це в етері телемарафону заявила голова координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк.

"За даними нашої розвідки і за аналітикою, ми можемо говорити про те, що атаки будуть повторюватись", - сказала вона.

Разом з тим Маляр зазначила, що російські окупанти можуть взяти паузу в обстрілах, або зменшити кількість атак на інфраструктуру.

"Але те, що будуть їх продовжувати — це очевидно. Вони не досягли тієї мети, яку ставили, а значить будуть тиснути і далі", - сказала Гуменюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники обстріляли село Дружба Торецької громади на Донеччині, в результаті обстрілу загинуло двоє дітей.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ здійснила удари по складах з українським зерном, щоб нібито зірвати підготовку "терактів" проти РФ.

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