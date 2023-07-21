Брітні Спірс вперше за тривалий час здивувала шанувальників прем'єрою пісні

Американська співачка Брітні Спірс нарешті потішила своїх фанів прем'єрою нової пісні.

Разом з відомим репером will.i.am випустила новий треку під назвою Mind Your Business. Спільну роботу з Брітні музикант представив на своєму YouTube-каналі. Сама ж зірка вирішила не робити реклами треку у своєму акаунті.

У запальній пісні 41-річна Спірс заспівала про свою нелюбов до папараці та навіть зачитала реп. За лічені години трек набрав більше 230 тисяч прослуховувань на стрімінговому майданчику.

Для шанувальників прем'єра стала повною несподіванкою, адже останнім часом Брітні залишила свою музичну кар'єру та насолоджується свободою від опіки. Тож слухачі були неабияк раді поверненню зірки.

Принцеса попмузики повернулась!

Щасливий знову чути Брітні!

Принцеса повернулася!

Ми любимо тебе, наша Брітні!

Зазначимо, останній трек у виконанні співачки фани чули минулого року - тоді Спірс випустила пісню Hold Me Closer у дуеті з Елтоном Джоном, а кліп для неї зняла українка Таня Муіньо.

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