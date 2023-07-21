"Залишився без прикриття": Піонтковський про арешт Гіркіна

Гіркін виявився ворогом обох партій війни, які конкурують між собою.

Російський терорист Ігор Гіркін був заарештований через те, що пішов проти двох основних партій війни в Росії.

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Таку думку в етері телеканалу FREEDOM висловив політолог і публіцист Андрій Піонтковський.

Він зазначив, що Гіркіна заарештували лише зараз, оскільки він одночасно зважився критикувати Міноборони РФ та угруповання Пригожина.

Також Піонтковський заявив, що Гіркін виявився ворогом обох партій війни, які конкурують між собою. І попався Гіркін саме тому, що був без прикриття від цих двох сил.

"Гіркін сьогодні дуже пошкодував про те, що відмовився від прекрасної затишної камери на довічному в Гаазі. У російській в'язниці йому буде набагато гірше", - додав Піонтковський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська правозахисниця, засновниця проєкту "Русь сидящая" Ольга Романова заявила, що затримання в Росії терориста Ігоря Гіркіна свідчить про боротьбу російської влади з правою опозицією, яка набирає популярності.

Крім того, ми раніше інформували, що представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив, що затримання терориста Ігоря Гіркіна в Росії свідчить про початок активного протистояння між вежами Кремля.

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