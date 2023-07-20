Атака РФ на Миколаїв: яка ситуація у місті після "прильотів"

ДСНС продовжує розбирати завали.
У ніч проти 20 липня армія РФ обстріляла центр Миколаєва. Внаслідок обстрілу спалахнув будинок, відомо про щонайменше 18 постраждалих, серед них - немовля до 1-го року.
Про ситуацію після "прильотів" по місту розповів начальник аварійно-рятувальної служби Червоного Хреста Аркадій Дабагян в ефірі "Сніданок із 1+1" у четвер, 20 липня.
За його словами, "прильоти" відбулися біля трьохповерхового будинку у центрі міста.
"Це достатньо стародавній будинок, він загорівся. Маємо наразі 9 поранених, які вже відвезені до лікарень, їм надається медична допомога. Ще приблизно 10 людей звернулися по допомогу і також її отримали", - розповів начальник аварійно-рятувальної служби Червоного Хреста.
Зараз на місці пожежі тривають пошукові роботи, ДСНС продовжує розбирати завали.
"Місто живе дуже занепокоєно, вчора були удари по бортовій частині міста, сьогодні у самому центрі. Миколаїв переживає це дуже важко, тривалий час ми знаходимося у зоні доступу російських ракет, тому люди згуртовані навколо цього", - додав Аркадій Дабагян.
Додамо, щонайменше 5 житлових багатоповерхових будинків зазнали пошкоджень (вікна, двері, балкони, стеля). Наразі їх відключили від електропостачання.
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