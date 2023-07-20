Категорія
Ексклюзив ТСН
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Атака РФ на Миколаїв: яка ситуація у місті після "прильотів"

Атака РФ на Миколаїв: яка ситуація у місті після "прильотів"

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
744
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Атака РФ на Миколаїв: яка ситуація у місті після "прильотів"

Росіяни обстріляли Миколаїв уночі 20 липня

ДСНС продовжує розбирати завали.

У ніч проти 20 липня армія РФ обстріляла центр Миколаєва. Внаслідок обстрілу спалахнув будинок, відомо про щонайменше 18 постраждалих, серед них - немовля до 1-го року.

Про ситуацію після "прильотів" по місту розповів начальник аварійно-рятувальної служби Червоного Хреста Аркадій Дабагян в ефірі "Сніданок із 1+1" у четвер, 20 липня.

За його словами, "прильоти" відбулися біля трьохповерхового будинку у центрі міста.

"Це достатньо стародавній будинок, він загорівся. Маємо наразі 9 поранених, які вже відвезені до лікарень, їм надається медична допомога. Ще приблизно 10 людей звернулися по допомогу і також її отримали", - розповів  начальник аварійно-рятувальної служби Червоного Хреста.

Зараз на місці пожежі тривають пошукові роботи, ДСНС продовжує розбирати завали.

"Місто живе дуже занепокоєно, вчора були удари по бортовій частині міста, сьогодні у самому центрі. Миколаїв переживає це дуже важко, тривалий час ми знаходимося у зоні доступу російських ракет, тому люди згуртовані навколо цього", - додав Аркадій Дабагян.

Росіяни обстріляли Миколаїв уночі 20 липня / ©
Росіяни обстріляли Миколаїв уночі 20 липня
Росіяни обстріляли Миколаїв уночі 20 липня / ©
Росіяни обстріляли Миколаїв уночі 20 липня
Росіяни обстріляли Миколаїв уночі 20 липня / © Telegram / Олександр Сєнкевич
Росіяни обстріляли Миколаїв уночі 20 липня / Фото: Telegram / Олександр Сєнкевич

Додамо, щонайменше 5 житлових багатоповерхових будинків зазнали пошкоджень (вікна, двері, балкони, стеля). Наразі їх відключили від електропостачання. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
744
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація