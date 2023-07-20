Атака РФ на Николаев: какая ситуация в городе после "прилетов"

В ночь на 20 июля армия РФ обстреляла центр Николаева. В результате обстрела вспыхнул дом, известно о по меньшей мере 18 пострадавших, среди них — младенец до 1-го года.

О ситуации после "прилетов" по городу рассказал начальник аварийно-спасательной службы Красного Креста Аркадий Дабагян в эфире "Сниданок с 1+1" в четверг, 20 июля.

По его словам, "прилеты" прошли у трехэтажного дома в центре города.

"Это достаточно старинный дом, он загорелся. Есть 9 раненых, которые уже отвезены в больницы, им оказывается медицинская помощь. Еще примерно 10 человек обратились за помощью и также ее получили", — рассказал начальник аварийно-спасательной службы Красного Креста.

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Сейчас на месте пожара продолжаются поисковые работы, ГСЧС продолжает разбирать завалы.

"Город живет очень обеспокоен, вчера были удары по бортовой части города, сегодня в самом центре. Николаев переживает это очень тяжело, долгое время мы находимся в зоне доступа российских ракет, поэтому люди сплочены вокруг этого", — добавил Аркадий Дабагян.

Россияне обстреляли Николаев ночью 20 июля

Россияне обстреляли Николаев ночью 20 июля

Россияне обстреляли Николаев ночью 20 июля / Фото: Telegram / Александр Сенкевич

Добавим, по меньшей мере 5 жилых многоэтажных домов получили повреждения (окна, двери, балконы, потолок). В настоящее время их отключили от электроснабжения.

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