Российская атака на Одессу: в центре есть пострадавшие и разрушения

В ночь на четверг, 20 июля, россияне атаковали южные регионы Украины, в том числе и Одессу. Из-за обстрела захватчиков есть раненые и разрушения.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"В результате российской атаки в центре Одессы есть разрушения, произошол пожар на площади 300 м2. На месте работают специалисты соответствующих служб. Известно о двух госпитализированных пострадавших ", — отметил он.

Также есть "прилет" в Одесской области. Подробная информация уточняется.

Ранее мы сообщали, что из-за атаки окупантов на Николаев произошел сильный пожар в жилом доме. Есть погибшие, пострадали дети, в том числе и младенец.